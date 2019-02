Antwan zet Antwerpse kinderen in beweging ADA

09 februari 2019

15u50 0 Antwerpen Sporting A heeft een nieuwe mascotte voorgesteld die de Antwerpse kinderen aan het bewegen en sporten moet krijgen. De nieuwe mascotte kreeg de naam Antwan en werd voorgesteld op het sportgala Night of the Diamonds.

Kinderen blijven de komende jaren nog steeds een belangrijke doelgroep in het beleid van de sportdienst van de stad Antwerpen. Bedoeling is om Antwan zowel via online- als offlinekanalen tot in de leefwereld van de kinderen te brengen: op school, in de sportclub, op pleintjes en tijdens sportkampen.

Tijdens de zomervakantie van 2018 werd de mascotte al een aantal keer getest tijdens de Antwerpse Sportweken. Na evaluatie bij de deelnemende kinderen en hun ouders werd snel duidelijk dat Antwan een grote meerwaarde kan betekenen. Het is trouwens uit deze evaluatie, waar zowel bij ouders als bij kinderen werd gepeild naar een mogelijke naam, dat ‘Antwan’ werd gekozen. Vanaf de krokusvakantie zullen sportieve Antwerpenaars Antwan stilaan zien verschijnen tijdens (sport)activiteiten.

Meer over Antwan

samenleving