Antoon Van Dijck krijgt opfrisbeurt Dieter Lizen

22 januari 2019

Het beeld van de 17de-eeuwse kunstschilder Antoon Van Dijck op de kruising van de Meir met de Jezusstraat staat momenteel in de steigers. Het beeld krijgt een opfrisbeurt. Het wordt niet enkel schoongemaakt, ook kleine beschadigingen aan het beeld en de sokkel worden bijgewerkt door medewerkers van Levanto. Die sociale ondernemeing is gespecialiseerd inhet onderhoud van standbeelden. Eerder namen ze al het beeld van Rubens op de Groenplaats en David Teniers op de Teniersplaats onder handen. Het beeld van Antoon Van Dijck werd gemaakt door Leonard De Cuyper in 1856. Hij schonk het aan de stad Antwerpen.