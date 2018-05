Antoinette Pecher (91) kiest (opnieuw) voor Open Vld 22 mei 2018

Open Vld Antwerpen heeft zaterdag tijdens een congres de kieslijst min of meer vastgelegd. Het meest in het oog springt kandidate Antoinette Pecher: zij is 91.





Eerder raakte al bekend dat strafpleiter Erica Caluwaerts de tweede plek zou krijgen, na kandidaat-burgemeester Philippe De Backer. Daarna komen huidig Onderwijsschepen Claude Marinower en Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz. De top tien wordt aangevuld met Axel Polis, Alexandra D'Archambeau, Tracy Enta, Carim Bouzian en Toby Fishler. Op de lijst staan opvallend veel jonge kandidaten, bijna een op drie kandidaten is jonger dan 35.





De oudste kandidaat is Antoinette Pecher (91). Zij ruilde in 2012 de Open Vld in voor de Stadslijst van sp.a en CD&V, maar keert nu toch terug. Pecher staat op plek 27 en is een van de oudste kandidaten van Vlaanderen.





De leden bogen zich zaterdag ook over het programma. De Scheldestad moet een Europese onderwijshoofdstad worden, zo klinkt het. Ook wil men 'stadsmariniers', die "moeilijke wijken moeten opwaarderen, niet enkel met repressie, maar vooral nieuwe investeringen en ontwikkeling van stadsdelen". Rond scholen moet de luchtkwaliteit beter, en in de binnenstad moet de "nadruk liggen op voetgangers en fietsen, zonder automobilisten weg te pesten uit onze stad". Een vervoersbedrijf moet optreden als verkeersregisseur. (BJS)





