Antiquair restaureert 33 antieke kroonluchters van stadhuis “Die eerste luchter voelde als een eerste schooldag” David Acke

20 februari 2019

17u47 0 Antwerpen Hij verslikte zich in zijn koffie toen hij een mail van de stad Antwerpen las met de vraag of hij de 33 kroonluchters van het stadhuis wil restaureren. Donald De Witte kreeg 2,5 jaar tijd voor dit huzarenstukje. Met nog elf luchters te gaan, zit hij in de laatste rechte lijn. “Ik ben toch wel trots dat ik de persoon zal zijn die de Antwerpse kroonluchters opnieuw heb doen schitteren.”

Donald De Witte (62), is de Antwerpse antiekhandelaar als het aankomt op kroonluchters. Al sinds 1994 heeft hij zijn winkel op de Mechelsesteenweg in een klein pand tegenover Harmonie. Hij verkoopt er antieke luchters en restaureert ze ook. “Als kleine man hé. Ik doe het allemaal alleen,” vertelt hij in zijn winkel. Donald schrok zich dan ook een hoedje toen hij in 2016 een mail las van de stad Antwerpen of hij de 33 kroonluchters die had stadhuis sierden wilde restaureren. “Het eerste wat ik dacht was dat ik dat nooit tot een goed einde zou kunnen brengen. 33 kroonluchters van die omvang op mijn eentje restaureren in combinatie met mijn ander werk, zou nooit lukken. Maar de ambtenaar in kwestie stelde me gerust. Ik had 2,5 jaar de tijd. Na tien dagen nadenken, heb ik de opdracht met heel veel plezier aangenomen,” lacht hij.

Mechanieker

Dat Donald in de iet wat ongewone business van de kroonluchters terecht is gekomen, berust op een groot toeval. “Ik ben eigenlijk vrachtwagenmechanieker van opleiding en dat werd ook mijn beroep sinds 1978. Tot op een dag. Mijn chef vroeg me of ik een kroonluchter kon herstellen. Iemand had dat bij ons binnengebracht in de garage in de veronderstelling dat wij mechaniekers dat zouden kunnen maken. Ik heb me daar toen mee bezig gehouden en daar is de vonk overgeslagen. Toen bleek dat mijn stiefgrootvader luchters herstelde als beroep, wist ik het meteen. Dit is wat ik wilde doen.”

Alvorens Donald zich aan zijn grote opdracht van de stad zette, trok hij op prospectie naar het stadhuis om de toestand van de kroonluchters te bekijken. “Ik wilde me een voorstelling kunnen maken van het werk dat er nodig was om na te gaan of 2,5 jaar voldoende was. Gelukkig waren de kroonluchters eigenlijk in een redelijk goede staat en met de steun van mijn vrouw, aanvaardde ik de opdracht,” vertelt hij.

Zenuwachtig

De eerste luchter voelde voor Donald aan als een eerste schooldag. “Ik was enorm zenuwachtig. Je restaureert niet elke dag een luchter uit het stadhuis hé. Het zijn stuk voor stuk unieke stukken waarvan enkele uit de vroege achttiende eeuw. Maar na de vierde kon ik die stress van me afzetten en genoot ik van het werk.” Elke luchter wordt volledig gedemonteerd. Alle kristallen worden er af gehaald en gereinigd. De elektrische bedrading wordt vervangen en er wordt een aarding geplaatst. Nadien wordt de luster opnieuw volledig opgebouwd en transportklaar gemaakt.

Dat de stad Antwerpen bij hem kwam aankloppen vindt Donald een grote eer. “Natuurlijk ben ik trots dat ik dit mag doen. Uiteindelijk zal ik diegene zijn die de kroonluchters van het stadhuis opnieuw heb doen schitteren.” Donald heeft nog een goede tien maanden om de laatste elk luchters klaar te krijgen. “Of dat zal lukken? Natuurlijk lukt dat!”