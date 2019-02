Annick De Ridder (N-VA) maakt droom waar op ‘Ronde van de Haven’: met loodsen mee containerschip op Nieuwe Antwerpse havenschepen wil zich inleven in alle beroepen in de haven philippe truyts

17 februari 2019

19u54 0 Antwerpen Kersvers havenschepen Annick De Ridder (N-VA) voegde zondag een bijzondere etappe toe aan haar ‘Ronde van de Haven’: ze klom vanop een loodsboot op het 230 meter lange containerschip ‘Polar Mexico’ en voer mee van Vlissingen naar Antwerpen. “Echt wel een droom die uitkomt”, gaf ze nadien toe.

Annick De Ridder hééft wat met schepen. Haar vader was scheepsagent, waardoor ze als kind soms aan boord van zeereuzen mocht klauteren. Schrik had de pas 40 jaar geworden havenschepen dus niet toen ze zondag bij schitterend weer in Vlissingen de touwladder vastgreep. “Het blijft wel speciaal. Je komt langszij dat enorme schip. Voor mij is dat genieten. De hele tocht trouwens naar onze haven. Ik nam me in december voor dat ik alle stakeholders (belanghebbenden, red.) van de maritieme, logistieke en industriële wereld wou leren kennen. Ook de beloodsing stond op mijn lijstje.”

Iets na 13 uur voer de Polar Mexico door de Zandvlietsluis. Met een kamerbrede smile stapte De Ridder van boord, deze keer via een makkelijkere ophaalbrug. “Hoe de kapitein en de loods samenwerkten: indrukwekkend. Op het traject moet het schip door de Bocht van Bath: heel uitdagend, omdat de vaargeul daar versmalt en de stroming verraderlijk kan zijn. Perfect gelukt allemaal.”

Jaarlijks worden er zowat 21.000 beloodsingen naar Antwerpen verricht. Daarvoor zorgen 150 rivierloodsen. Eens voorbij de sluizen, nemen de dokloodsen van Brabo de schepen over. Loodsen hebben een goedbetaalde, maar zware job. “Ze draaien zes dagen van 24/24, gevolgd door vijf dagen rust”, vertelt Herman Van Driessche, directeur van het Loodswezen. Ook hij was er zondag bij. “Loods word je pas na jaren ervaring als kapitein. Instappen gebeurt tegen je 35ste. De liefde voor het vak is soms groot: een loods van 65 jaar vroeg een verlenging aan met een jaar.”

De voorbije jaren legden de loodsen een aantal keer de Antwerpse haven lam. Vaak tot grote frustratie van de havenbazen. Marc Van Peel, de vorige havenschepen, durfde scherp uit te halen. Annick De Ridder heeft niet meteen de reputatie lief te zijn voor vakbonden. “Uiteraard zijn de bekommernissen van de loodsen me bekend. Maar dat was vandaag niet aan de orde. Dit was een inleefreis. Ik wou vandaag te weten komen wat het werk van loodsen inhoudt. Enkele jaren geleden heb ik veel geleerd op de werkvloer bij Katoen Natie. Wel, binnenkort heb ik ook een afspraak met de vakbonden van de dokwerkers. De haven van Antwerpen telt vele spelers. Op enkele weken ben je dan niet rond.”

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, was blij met het initiatief van De Ridder. “We hebben kunnen tonen hoe belangrijk de hele keten is (aan de wal leggen ze elke dag de puzzel van opvarende en afvarende schepen, red.). Dit is het begin van een unieke samenwerking met de havenschepen. We willen de ‘lijnen’ graag kort houden. Een voordeel voor toekomstige gesprekken.”