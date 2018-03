Anna Khina, IVY en R-Mind winnen Violencia-talentenjacht 19 maart 2018

Zondagavond vond de finale plaats van Violencia Belgium in de Arenbergschouwburg. Tijdens de boeiende slotshow gaven de 13 finalisten het beste van zichzelf met een zelfgeschreven muzieknummer waar het thema (zinloos) geweld in verwerkt zat. De winnaars waren Anna Khina, IVY en R-Mind. Violencia is een sociaal-artistiek project dat jongeren hun talenten helpt ontwikkelen via workshops en groepsactiviteiten. Het project wil via muziek (zinloos) geweld bespreekbaar maken. De jongeren werkten onder professionele begeleiding meer dan een half jaar toe naar het hoogtepunt van de wedstrijd, de finale van gisteren. Daar werden de drie winnaars verkozen door een jury. Anna Khina bracht een heel persoonlijke tekst over hoe ze met haar familie in België belandde en zong nadien een prachtig lied. Ivy zorgde voor een meeslepende performance en R-Mind toonde dat hij in verschillende talen kan rappen. (DILA)