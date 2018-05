Ancien d'Anvers doet alles op een stokje 16 mei 2018

De Hoogstraat heeft er een gezellig adresje bij. Het pand met nummer 45, waar je voordien Janneke Worst aantrof, heet voortaan bar-bistro Ancien d'Anvers. Ludwig Verhulst toverde het pand in twee maanden om tot een bistro met historisch decor in hartje Antwerpen.





"Ik koos bewust voor een aantal referenties naar de gouden eeuw, zoals een perkament op de muur dat een stukje geschiedenis van Antwerpen uit de doeken doet", zegt Ludwig. "Ook een muurschildering van Brabo mocht niet ontbreken. Zilverkleurige kandelaars, live pianomuziek op zaterdag en handgemaakte comfortabele meubels in Franse eik maken de romantische sfeer compleet. Er is zelfs een love wall ingericht met foto's van romantische klanten op hun uitje in Antwerpen."





Voor Verhulst, afkomstig uit de Kempen, is het al zijn vierde horecazaak. "Net als heel wat andere zaken in de buurt serveren we veel vlees- en visgerechten op de grill, maar wij onderscheiden ons door er brochettes van te maken. Elke brochette kreeg overigens een naam die verwijst naar Antwerpen en de haven. Zo is onze rundsbrochette 'blauwe steen' een steaksaté gegrild op een lavasteen, de zalmbrochette luistert naar de naam 'Wilhelminadok'. De zaak is zeven dagen op zeven open, de keuken van 11 tot 23 uur. "Een van mijn frustraties als horeca-uitbater was altijd dat je na sluiting van je eigen zaak nergens nog zelf iets kon gaan eten. Daarom kan je bij ons bestellen tot een uur of één 's nachts. Dan zal ik zelf in de keuken staan." (DILA)