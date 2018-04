Amper één plastic fles op 20 gerecycleerd tot nieuwe fles 11 april 2018

02u48 0 Antwerpen Amper 5 procent van alle plastic drankflessen in de Antwerpse blauwe PMD-zak wordt uiteindelijk weer een nieuwe fles. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Toon Wassenberg (sp.a) opvroeg bij schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Caroline Bastiaens (CD&V).

De magere recyclagescore sterkt Wassenberg in de overtuiging dat er snel statiegeld moet komen voor plastic flesjes. "In landen die dat wél toepassen, zoals in Duitsland en in Scandinavië, halen ze 'bottle-to-bottle' 30 tot 40 procent. Partijen als N-VA en Open Vld denken dat statiegeld het probleem van zwerfvuil niet zal oplossen, CD&V is er wél voor gewonnen.





Het Antwerps PMD-afval wordt verwerkt bij Indaver in Willebroek. Volgens Liesbeth De Maeyer, woordvoerster van Caroline Bastiaens, moet je de score van 5 procent relativeren. "Als we er alle andere plastic verpakkingen uit de blauwe zak bijtellen - denk aan wasproducten bijvoorbeeld - komen we aan 11 procent." Dat is minder dan een algemene Belgische score van 24 procent voor een 'bottle-to-bottle'-recyclage. Maar Fost Plus wijst erop dat de klanten van Indaver in Willebroek in verhouding minder inzetten op die 'fles-tot-fles'-verwerking. (PHT)