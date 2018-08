Ammoniakgooier herinnert zich nog steeds niets 09 augustus 2018

Abdelmajid E.O. (40), de verdachte van de aanval met ammoniak na de caféruzie op het Sint-Jansplein vorige week, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen beslist. De man herinnert zich niets en gaat in beroep.





E.O. gooide afgelopen vrijdag tijdens een ruzie aan café Bing Kong ammoniak in het gezicht van een 49-jarige Afgaan. Het slachtoffer raakte zwaargekwetst aan de ogen, maar zou ondertussen wel verhoord zijn. De politie kon de verdachte E.O. later op de avond vatten in de ondergrondse parkeergarage van het Sint-Jansplein. Hij kon zich zogezegd niets herinneren.





Ergün Top, de advocaat van E.O., kondigt hoger beroep aan tegen het verlengen van de aanhouding door de raadkamer. De zaak komt bijgevolg binnen twee weken voor de KI. "Het slachtoffer zou iemand anders als dader hebben aangeduid. Bovendien zijn er geen camerabeelden van de aanval zélf beschikbaar", aldus Top.





E.O. wordt beticht van slagen en verwondingen. (BJS)