Ammoniakgooier blijft in cel 06 augustus 2018

De 40-jarige Abdelmajid E.O., die in de nacht van donderdag op vrijdag een bus ammoniak in het gezicht kapte van de 49-jarige Achmed, blijft aangehouden, dat besliste de onderzoeksrechter zaterdagmorgen. Opvallend slachtoffer Achmed kon vrijdagavond laat dan toch nog verhoord worden over de feiten en duidde daarbij ooggetuige en cafébaas Mohammed B aan als dader. De politie nam de cafébaas mee voor ondervraging maar hij mocht beschikken. "Verder onderzoek heeft al aangetoond dat de het slachtoffer en de dader voorafgaand wel degelijk met elkaar in discussie waren en er het een en ander aan de aanval vooraf is gegaan. De cafébaas heeft met water het slachtoffer proberen helpen, wat met ammoniak niet echt aangewezen is, wat voor het slachtoffer waarschijnlijk voor verwarring zorgt", zegt de lokale politie. (NBA)