Ambiance verzekerd: de Grungblavers stellen nieuwe cd voor tijdens kroegentocht ADA

11 april 2019

Onder een blauwe hemel en in de schaduw van het MAS stelden de Grungblavers hun tweede cd voor. Die kreeg de titel ‘Pannen Van ‘t Dak’ mee en telt 12 nummers. Van ‘Proud Mary’, tot ‘Could you Be Loved’ en ‘Ain’t no Sunshine’. “De cd telt vooral liedjes met wat tempo, niet alleen omdat wij ons gewoon enorm graag amuseren, maar ook omdat we met deze nummers heel graag op festivals zouden staan”, vertelt Grungblaver Erik Goossens. “De titel verwijst daar ook naar. De pannen van het dak spelen, dan ben je in de open lucht hé.”

Dat de Grungblavers die olijke bende is, zoals iedereen ze kent, bewijzen ze tijdens een mini-optreden in Batavier. “Hier starten we vandaag en nadien trekken we nog naar De Duifkes & De Varkenspoot, Den Engel & Den Bengel en Octo(Café). Daarom dat ik nu alcoholvrij bier drink, anders komt dat niet goed tegen vanavond,” grapt Goossens. Het antwoord op de vraag welke nummers ze gaan zingen, moest Goossens schuldig blijven. “Zo zijn we dan weer hé. Pure chaos maar het komt altijd goed. We als eerste een nummer inzet, dat zullen we zingen hé.”

Een vijftigtal mensen zakten alvast af naar het verrassingsoptreden van de Grungblavers en al snel kregen ze het publiek op hun hand.