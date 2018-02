Alweer ongeval met Poppy-deelwagen 03 februari 2018

03u23 0 Antwerpen Er is gisterenavond wellicht alweer misbruik gemaakt van een deelwagen van het merk Poppy. Eén van de elektrische wagens kwam op de bovengrondse parking naast Brico op de Noorderlaan in een muur terecht. De wagen is wellicht total loss.

"De drie inzittenden vluchtten na het ongeval weg", reageert Wouter Bruyns van de lokale politie. "Hun persoonsbeschrijvingen zijn bekend en ze worden opgespoord. De brandweer kwam ter plaatse om de schade op te meten en de beschadigde muur te stabiliseren." De parking naast de doe-het-zelfzaak is een populaire plaats voor joyriders. Het is ook niet de eerste keer dat misbruik gemaakt wordt van het autodeelsysteem. In twee weken zijn al tientallen ongevallen gemeld en zijn personen geweigerd omdat ze geen rijbewijs bezitten. Bij Poppy zelf worden de praktijken veroordeeld: "We hebben de gegevens van bestuurders die in de fout gaan en we zullen ze aan de politie bezorgen", zegt een woordvoerder. (BSB)