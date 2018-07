Alweer meer werk voor havenarbeiders 24 juli 2018

02u40 0 Antwerpen De Antwerpse haven boomt, dat zagen we al aan de forse klim van de verwerkte goederen (plus 6,5 procent) aan de loskades. De dokwerkers draaiden in de eerste helft van dit jaar 3 procent meer shiften dan in dezelfde periode in 2017.

De circa zesduizend Antwerpse havenarbeiders - de logistieke arbeiders en de technici aan de landzijde niet meegerekend - voerden tot eind juni dit jaar 609.316 taken (of shiften) uit, zo blijkt uit cijfers van werkgeverskoepel Cepa. In het eerste semester van 2017 klokten ze af op 590.818 shiften. Al bij al ligt die groei iets lager dan de vijf procent stijging over héél 2017. Voor een verklaring is het nog wat te vroeg. Wel is het zo dat het arbeidsintensieve stukgoed de voorbije zes maanden terrein prijsgaf.





Volgens Cepa daalde het aantal dagen werkloosheid intussen met 5 procent, tot 22.000. Omgerekend hadden gemiddeld zo'n 120 dokwerkers per dag geen job. Dat wijst erop dat het op drukke dagen - met veel schepen in aanloop - heel krap is om aan voldoende volk te komen. Cepa werft in 2018 wel een 700-tal dokwerkers aan om het werk bij te benen.





Intussen melden alle havenarbeiders zich digitaal voor een job aan. 't Kot sloot onlangs de deuren. (PHT)