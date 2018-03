Alternatief IJzeren Rijn duikt weer op 09 maart 2018

Vlaanderen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen vragen de nationale regeringen van België, Nederland en Duitsland om onderhandelingen te starten over een nieuwe spoorlijn tussen de Antwerpse haven en het Duitse Roergebied. Nederland staat in dat dossier op de rem. De route is een alternatief voor de oude IJzeren Rijn. De laatste trein reed daar in 1992 over.





Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kreeg donderdag in het Antwerps Havenhuis bezoek van zijn Duitse ambtsgenoot Hendrik Wüst uit Noordrijn-Westfalen. Ze hadden het onder meer over het zogenaamde 3RX-tracé. Die spoorlijn voor goederenvervoer zou Antwerpen over Mol en Hamont én via het Nederlandse Roermond en Venlo met de Roer verbinden. Een studie berekende een prijskaartje van 770 miljoen euro.





"We willen de discussie naar een hoger niveau brengen", zegt Weyts. "De 3RX-route heeft dezelfde voordelen als andere tracés, maar is goedkoper én bovendien goed voor Nederland."





Weyts wil Europese steun vragen. "Die was er ook voor de studie. Er is nu een kans die we moeten gebruiken. Ik voelde in Den Haag al enige openheid. Europa heeft nog geld van het investeringsplan van Juncker. De spoorlijn past daar perfect in." (PHT)