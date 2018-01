Alsof ze nooit Samen waren GROEN EN SP.A SLAAN OP NIEUWJAARSRECEPTIES BLADZIJDE OM NINA BERNAERTS & PHILIPPE TRUYTS

22 januari 2018

02u24 0 Antwerpen Sp.a en Groen zijn pas gescheiden en het lijkt al of ze nooit samen waren. De socialisten laten er geen gras over groeien. Op hun nieuwjaarsreceptie stelden ze twee nieuwe onafhankelijken voor: Christine Hannes (38) en Vic Mees (58). Hannes is schooldirectrice, Mees werd bekend met zijn café Kiebooms op het De Coninckplein.

Tom Meeuws (sp.a) en Wouter Van Besien (Groen) maakten op de nieuwjaarsreceptie van hun partij - bij Groen weliswaar de nationale versie - weinig woorden vuil aan het einde van Samen. Natrappen was er niet bij. Meeuws vroeg zijn gehoor om zich niet van vijand te vergissen: "Ik heb respect voor de keuze van Groen. Meer dan ooit zullen de progressieven de krachten bundelen."





Wouter Van Besien was nog korter in een volgelopen Hortazaal. "Zoveel volk na zo'n woelige week, dat doet me deugd." Nationaal voorzitster Meyrem Almaci beklemtoonde dat Van Besien de Antwerpse kopman blijft voor de verkiezingen.





Nieuwkomers gelanceerd

Bij sp.a is niets zeker. Jinnih Beels is de grote aanwinst en zou lijsttrekker kunnen worden. Maar ze weet nog niet of ze het wil worden. "Het is geen eenvoudige keuze, ook niet voor mijn gezin. Als ze het me voorstellen, zal ik het afwegen." Sp.a wil de bladzijde snel omdraaien. Van de onafhankelijken die voor het kartel Samen wilden opkomen, hebben ze er alvast drie binnengehaald. Na Jinnih Beels krijgen Christine Hannes en Vic Mees wellicht een mooie plek in de top 10. Groen neemt er zijn tijd voor. "We gaan enkele namen lanceren, maar het is nu het moment niet", zegt Van Besien.





Vic Mees is van de twee nieuwkomers de bekendste. Tussen 2008 en 2016 runde hij het populaire retrocafé Kiebooms. Een burenconflict mondde uit in een muziekverbod. Kiebooms ging zes maanden later op de fles. Mees geeft nu communicatietrainingen, acteert en is catchtrainer bij theatergroep Tutti Fratelli. En nu dus: politiek. "Ik had al een akkoord met Samen. Jammer dat dat slecht afliep. Tom (Meeuws) en Wouter (Van Besien) hebben een paar stommiteiten gedaan. Tom vroeg me of ik nog zin had. Een lidkaart ga ik niet kopen. Ik sta wél 100 procent achter Meeuws als voorzitter. Of hij ook de lijst moet trekken? Dat moet in alle rust worden bekeken. Zelf wil ik meehelpen aan een warmere, socialere stad. Er moet weer meer worden gelachen."





Christine Hannes, moeder van twee tieners, is al vijf jaar directrice van de Spectrumschool in Deurne.





Applaus voor Meeuws

"Ik wil niet langer aan de zijlijn blijven staan. Voor het onderwijs en de jeugd wil ik iets positiefs doen. Veel te vaak komen die thema's negatief in beeld. Mijn school is een afspiegeling van de Antwerpse samenleving. Ik zie zoveel potentieel en dat wil ik tonen." En haar keuze voor sp.a? "Ik heb voor die partij meer sympathie dan voor Groen, maar ik kom niet uit een socialistisch net. Ik blijf onafhankelijk."





En Meeuws? Die leek verre van aangeslagen en kreeg véél applaus, ook al hoor je bij een aantal militanten dat ze liever een andere lijsttrekker hebben. Hij eist onder meer een verplicht verhuurattest dat bewijst da t een woning in orde en veilig is. Oud-burgemeester Bob Cools was er vooraf niet gerust in: "Als het hier verkeerd was gelopen - met een heel negatieve sfeer - had ik het woord genomen. Ik had mijn tekst al klaar." Zo ver kwam het dus niet.