Alsof je op straat in Bombay eet KLEDINGONTWERPSTER EN DJ STARTEN INDIAAS RESTAURANT DIETER LIZEN

20 januari 2018

02u48 0 Antwerpen Vier jaar nadat Pavan Bajwa en haar vriend, Antwerps dj Tim Van den Heuvel, met een eerste foodtruck begonnen, hebben ze nu een eigen vaste stek: Mission Masala op de Troonplaats. Op het menu: Indiase streetfood, zoals je die kan proeven in Bombay.

De liefde voor de Indiase keuken werd bij Pavan Bajwa met de paplepel meegegeven. Als dj bij het duo Turntable Dubbers kende haar man Tim Van den Heuvel al langer iets van het betere festival-eten. Toen hij met Barrio Cantina ook het eerste foodtruckfestival van het land organiseerde, was de keuze snel gemaakt om zelf ook een eethuisje op wielen te starten. Met de creatieve curry's die Pavan leerde van haar eigen moeder, boekte het duo al snel succes op festivalweides en bedrijfsfeesten. Twee jaar geleden kwam er een tweede foodtruck bij: Bombay BBQ, gegrilde burgers, maar dan wel op Indiasee wijze.





Op het menu van hun eerste vaste horecazaak willen ze nu een combinatie van de twee foodtrucks brengen. "Wij zijn nog geen doorwinterde horecatijgers, dus het menu van de foodtrucks vormt de basis. We werken echter ook nieuwe gerechten uit, bijvoorbeeld een makhani butter chicken", zegt Pavan.





Op en top 'desi'

"Dat populaire gerecht werd door een Indiase restaurateur uitgevonden, door restjes kip eerst te grillen en dan te mengen met een rijke saus van tomaat, boter, room en cashewnoten. We hopen ook de Indiase klanten te verrassen. De smaken zijn wel traditioneel, maar de presentatie is nieuw. Normaal eet je tandoori wel mét naan-brood, maar tussen een bun-broodje, dat is nieuw voor hen. Als dessert hebben we zelfgemaakt ijs van rozen en kardemom of pistache." Zelfs de drankjes zijn op en top 'desi' wat zoveel wil zeggen als 'old school Indiaas'. Zo zal je naast Cobra-bier en Thums-up cola ook een echte mango lassi (yoghurtdrankje) kunnen drinken.





Perfecte bluswater

Een nimbu pani, een zout-zoete limoenlimonade, vormt dan weer het perfecte bluswater voor de meer spicy gerechten op de kaart. "Onze gerechten zijn meestal vrij kruidig, maar daarom niet altijd pikant", zegt Pavan.





Bollywood

Wie Mission Masala op de Troonplaats binnenstapt, waant zich op een gezellige, drukke straathoek van Bombay, compleet met straatlantaarns, neon-logo en Bollywood-posters. Als designer van mannenmode heeft Pavan duidelijk oog voor detail. "We trokken samen een maand door India voor inspiratie voor de logo's, muurschilderingen en de keuken natuurlijk", zegt Tim. "De lekkerste hapjes eet je in Bombay trouwens niet in een fancy restaurant, maar gewoon op straat." Het resultaat, check die tijgers met 'Mission Massala' in het strepenpatroon, doet foodies en Instagrambloggers nu al watertandend uitkijken naar de opening op 2 februari. In de zomer komt er een zonnig terras met 50 stoelen. Zondag en maandag is Mission Masala gesloten.