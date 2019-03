Als Oosterweel klaar raakt, mogen we wellicht nog 80 per uur rijden op Antwerpse Ring philippe truyts

28 maart 2019

18u51 0 Antwerpen Rijden we vanaf 2025 nog hooguit 80 kilometer per uur op de Antwerpse Ring? Het is een van de pistes in het milieueffectrapport (MER) voor de Oosterweelverbinding. “Het zal aan de volgende Vlaamse regering zijn om daarover een beslissing te nemen”, zegt Michäel Devoldere, woordvoerder van bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).

Momenteel ligt de snelheidslimiet voor de Antwerpse ring tussen Kennedytunnel en het knooppunt E19/A12 in Merksem op 100 kilometer per uur. “Een verlaging naar 80 kilometer per uur wordt naar voren geschoven voor de noordelijke Ring omdat zo’n maatregel voor meer verkeersveiligheid zal zorgen”, reageert Manu Claeys van stRaten-generaal.

Belangrijke overweging daarbij is dat de BAM en de Vlaamse regering een volledige scheiding van doorgaand en lokaal verkeer op de noordelijke Ring tussen Borgerhout en Merksem/Ekeren intussen hebben afgevoerd. Voor de zuidelijke Ring (Kennedytunnel tot Bogerhout) blijft die scheiding wél bestaan. Gemengd verkeer leidt tot meer weefbewegingen. “En als je dat met 80 kilometer per uur doet, is dat veiliger dan met 100”, denkt Claeys. “Er zal in ‘gemengde’ tunnels trouwens zoveel mogelijk gescheiden worden gereden, met doorlopende witte lijnen.”

Of men de lagere maximumsnelheid ook naar de zuidelijke Ring zal doortrekken, is nu niet aan de orde.