Als muntje 22 meter naar beneden zoeven 29 augustus 2018

Op het Theaterplein kunnen mensen vandaag vanop het dak van de Stadsschouwburg via een soort kabelbaan 22 meter naar beneden zoeven, recht in de mond van een groot reclamepaneel. Het gaat om een stunt van het muntjesmerk Frisk. Gisteren werden er enkele testen uitgevoerd en ook een clip opgenomen met onder andere een drone. De waaghals kreeg daarvoor een speciaal Friskpak aangemeten zodat hij of zij als muntje recht in de mond van het grote reclamebord terecht kwam. Niet bepaald voor mensen met hoogtevrees, al duurt de afdaling slechts enkele seconden.





