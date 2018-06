Als een WK-match op muziek wordt gezet... 18 juni 2018

Jazzliefhebbers die van voetbal houden, moesten zondag in restaurant Rode7 op het Sint-Jansplein zijn. Muzikanten improviseerden er live, terwijl ze de WK-wedstrijden volgden.





Volgens initiatiefnemer Jon Michelena vertonen voetbal en jazz veel gelijkenissen. "Bij beide staat spelplezier centraal. Voetballers én muzikanten mogen improviseren, maar moeten zich ook aan regels houden. Neem de opstelling in het voetbal, of het matenschema in de muziek."





Jon kwam zo op het idee om jazzensembles los te laten op de WK-matchen. Dat deed hij zondag tijdens de wedstrijden Mexico-Duitsland en Brazilië-Zwitserland. "We lieten muzikanten improviseren terwijl ze de wedstrijd bekeken. De match was hun partituur." (BJS)