Als celtherapie tegen kanker nog beter wordt, danken we dat mee aan Karel de Grote Hogeschool philippe truyts

01 april 2019

20u04 0 Antwerpen De Karel de Grote Hogeschool campus Hoboken (KdG) levert een veelbelovende bijdrage aan een betere toepassing van celtherapie. Met die methode zetten artsen de eigen lichaamscellen van de patiënt in om kanker te bestrijden. De school kreeg maandag bezoek van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA).

Moleculair bioloog Katrien Pieters leidde mee de onderzoeksgroep. Daar maakten ook mede-onderzoekster Caroline Braem, laatstejaarsstudent Jelle Van Ranst en Zweedse Erasmusstudente Michaela Johansson deel van uit. Ze spitsten zich toe op de kwetsbaarheid van de cellen die je bij celtherapie inspuit. “Om hun genezende werking zo groot mogelijk te houden, mogen ze geen schade oplopen tijdens de injectie. Vergelijk het met een glijbaan in het zwembad”, zegt Katrien Pieters. “Ga je met vier man tegelijk door de baan in plaats van één voor één, schuur je tegen de wand én bots je ook tegen elkaar. Met blauwe plekken als resultaat.”

Tegen eind 2019 hopen we dat onze techniek op punt staat. Dan kunnen bedrijven en labs hun cellen door KdG laten testen Katrien Pieters

KdG kocht hightech apparatuur om de reactie van stressgevoelige genen in de cellen te kunnen meten. Pieters: “We willen nu ontdekken welke factoren het stressniveau van de cellen beïnvloeden, zoals de diameter van de naald of de druk bij de injectie. Tegen eind 2019 hopen we dat onze techniek op punt staat. Dan kunnen bedrijven en laboratoria die bezig zijn met celtherapie, hun cellen door KdG laten testen. Productontwikkelaars kunnen dan op hun beurt hun apparatuur aanpassen en verbeteren.”

Philippe Muyters is in de wolken met het onderzoek. “Het is vernieuwend en hoopgevend. Onze scholen staan dichtbij de praktijk en vervullen een belangrijke schakelrol tussen universiteiten en bedrijven.”

KdG werkt samen met Universiteit Antwerpen, UZA en het bedrijf Novosanis.