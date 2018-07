Alles moet wijken voor WK, ook uw auto PARKEERPLAATSEN RUIMEN BAAN VOOR UITBREIDEND HYUNDAI FAN VILLAGE DAVID ACKE

04 juli 2018

02u50 0 Antwerpen Goed nieuws voor alle Duivelse supporters: er komt een tweede reuzenscherm aan Het Hyundai Fan Village op de kaaien. Hierdoor zullen 20.000 mensen de match België-Brazilië kunnen volgen. Al staat daar wel tegenover dat enkele parkeerplaatsen tijdelijk baan moeten ruimen.

Zo'n 20.000 fans zullen de Rode Duivels vrijdag kunnen aanmoedigen vanop de kaaien. Het tweede scherm zal meteen de helft groter zijn dan het huidige. "Het concept blijft hetzelfde. Honderd meter achter het huidige scherm komt het tweede exemplaar met aan weerszijde drank- en eetgelegenheden. We vonden het fijner voor de sfeer als iedereen in dezelfde richting supportert", vertelt organisator Pieter Verhoeven. Een tweede scherm betekent ook extra personeel. "Het wordt een race tegen de klok. Gelukkig hebben we nog wat personeel in reserve." Morgen worden er extra trappen over de waterkering geplaatst en daarna start de bouw van het scherm. Donderdag worden de tenten en de togen aangeleverd. "Hopelijk vindt de Antwerpenaar en iedere supporter de weg massaal naar de kaaien." Wat de synchronisatie van de twee schermen betreft, verwacht de organisatie geen probleem. "Dat verschil is niet merkbaar met het blote oog", klinkt het.





Parking leeggemaakt

De uitbreiding van het fandorp start ter hoogte van de Kromme-Elleboogstraat en loopt door tot voorbij de Sint-Michielsstraat. Dat betekent dat de geparkeerde wagens verplaatst moeten worden. "Gisteren plaatsten we de nodige verkeersborden en aanduidingen. De huidige parking zal in twee fases worden leeggemaakt. De stroken aan weerszijden van het terrein zullen in de nacht van woensdag op donderdag tussen 22 en 5 uur leeggemaakt worden. Het parkeerterrein wordt opnieuw toegankelijk gemaakt op zaterdagmorgen, vanaf 10 uur. Het middelste gedeelte van het terrein wordt in de nacht van donderdag op vrijdag vrijgemaakt. Ook hier wordt er getakeld tussen 22 en 5 uur", vertelt politiewoordvoerder Willem Migom. De politie takelt 's nachts, om de dagjestoeristen in Antwerpen te ontzien en iedereen zoveel mogelijk tijd te geven hun wagen te verplaatsen. Wie zijn voertuig niet verplaatst, riskeert zelf op te draaien voor de takelkosten. Gisteren werden al drie voertuigen administratief getakeld op plaatsen waar de nooduitgangen komen. Deze mensen zullen de takelkosten niet moeten betalen.





De politie leverde gisteren een gunstig afvies af nadat ze samen met de organisatoren het terrein inspecteerden. "De afgelopen wedstrijden merkten we dat locaties met grote schermen in de stad verzadigd geraakten, waardoor mensen de wedstrijden niet altijd goed konden volgen. Met de uitbreiding van het fandorp worden die locaties ontlast. Bovendien zorgt de uitbreiding niet voor meer werk bij onze agenten. Enkel voor en na de wedstrijd zullen er extra manschappen ingezet worden, zodat de massa veilig op en af het terrein geraakt", aldus Migom.