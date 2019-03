Allereerste stadsarchitect gevierd met eigen bier ADA

14 maart 2019

17u43 1 Antwerpen Het is amberkleurig, heeft een alcoholpercentage van zes procent en werd gebrouwen naar een historisch recept. Stadsarchitect avant la lettre Gilbert Van Schoonbeke heeft nu ook zijn eigen bier.

Gilbert Van Schoonbeke, het is een naam die weinig Antwerpenaars meteen iets zal zeggen. Er is de Gilbert Van Schoonbekestraat maar waar die man dat juist aan verdiend heeft, dat kunnen weinigen vertellen. Het is dit jaar 500 jaar geleden dat Gilbert van Schoonbeke werd geboren. Als urbanist en projectontwikkelaar heeft hij het gezicht van Antwerpen in de gouden zestiende eeuw in belangrijke mate bepaald.

En het is die Gilbert die sinds vandaag ook officieel een eigen bier heeft: het Gilbert-bier. Dit amberkleurige bier met een alcoholpercentage van zes procent werd gebrouwen naar het historische recept en de Antwerpse variant bevat honing en boekweit. Het bier wordt verkocht in onder andere de stadswinkel. Er is ook een Nederlandse of Veenendaalse variant zonder boekweit.

Naast zijn eigen bier zal Van Schoonbeke het hele jaar lang herdacht en gevierd worden tijdens verschillende evenementen in Antwerpen. Voor het uitgebreide programma kan je terecht op www.antwerpen.be/vanschoonbeke.