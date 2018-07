Alleenstaande moeder 100.000ste met sociale lening 10 juli 2018

Sociale leningen stellen gezinnen met een krap budget in staat om een eigen woning te kopen. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) zette maandag op de Antwerpse Linkeroever alleenstaande mama Kristien de Witte in de bloemen. Zij is de 100.000ste ontleentster van zo'n sociale lening door het Vlaams Woningfonds.





Een sociale lening kun je aanvragen bij het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De rente is laag, maar het belangrijkste voordeel is dat je tot 100 procent van de waarde van de woning mag ontlenen. Veel banken leggen de limiet op 80 procent. Staan ze meer toe, dan bekoop je dat vaak met een hogere rentevoet.





Homans wil er ook voor zorgen dat de notariskosten - vaak toch een flinke hap van de middelen die een gezin heeft - kunnen worden bijgeleend. De voorbije drie jaar steeg het budget voor sociale leningen van 718 naar 943 miljoen euro. (PHT)