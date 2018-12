Alleen op kamer? Patiënt betaalt voor 10 ZNA-ziekenhuizen rekenen hoogste ereloonsupplementen aan in regio Jonathan Bernaerts

05 december 2018

In de ZNA-ziekenhuizen worden, in vergelijking met Antwerpse concurrenten, beduidend hogere ereloonsupplementen aangerekend voor een klassieke opname. Dat blijkt uit de jaarlijkse CM-ziekenhuisbarometer. “Een kindje op de wereld zetten, kost er gemiddeld 153 euro. Tenminste als je kiest voor een kamer van twee of meer personen. Ga je voor een eenpersoonskamer, dan is de kostprijs 1.786 euro.”

Gezondheidsfonds CM analyseerde de tarieven in de Belgische ziekenhuizen op basis van de facturen van haar leden. Een van de voornaamste conclusies is dat ziekenhuizen steeds vaker naar ‘creatieve’ manieren zoeken om extra inkomsten binnen te halen. Volgens CM doen ze dat voornamelijk door de ereloonsupplementen te laten stijgen. Zo stegen de supplementen voor een klassieke opname (ziekenhuisopnames met overnachting) in een eenpersoonskamer in 2017 gemiddeld met 3,5 procent (bovenop de index).

Omstreden

De ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers zijn omstreden. Artsen mogen aan patiënten in eenpersoonskamers vrij extra vergoedingen aanrekenen, terwijl dat bij patiënten die in kamers van twee of meer personen liggen verboden is. Een deel van de supplementen wordt aan de ziekenhuizen doorgestort.

Uit CM-ziekenhuisbarometer blijkt dat ZNA (Antwerpen, Merksem, Zoersel), in vergelijking met de vijf andere ziekenhuizen uit de Antwerpse regio, de hoogste ereloonsupplementen voor een klassieke opname aanrekent: gemiddeld 113 procent op het vastgelegde tarief. Dat is een stijging van twee procent. Om een idee te geven: voor een bevalling in een kamer voor twee of meer personen in een ZNA-ziekenhuis betaal je gemiddeld 153 euro (daarmee is ZNA goedkoper dan vier Antwerpse ziekenhuizen, red.). In een eenpersoonskamer is dat 1.786 euro, meer dan tien keer zoveel. Wie in ZNA een heupprothese laat plaatsen, betaalt in een kamer voor twee of meer personen gemiddeld 820 euro, in een eenpersoonskamer is dat 3.826 euro.

Ter vergelijking: in AZ Monica (Deurne) bedraagt het ereloonsupplement gemiddeld 86 procent op het vastgelegd tarief, in GZA-Ziekenhuizen in (Antwerpen, Wilrijk, Mortsel) 79 procent. In AZ Sint-Jozef (Malle), AZ Klina (Brasschaat) en UZA (Edegem) wordt aan patiënten beduidend minder gevraagd voor een klassieke opname: respectievelijk 54, 35 en 32 procent.

‘Toegankelijke zorg’

In de missie en het beleidsplan van ZNA staat uitdrukkelijk dat het voor “toegankelijke zorg” staat. De bevindingen van de CM - de hoge én stijgende ereloonsupplementen – staan niet haaks op dat principe, onderstrepen zowel de ZNA-directie, als Fons Duchateau (N-VA), de voorzitter van de raad van bestuur. “Mensen met beperkte financiële middelen zullen we altijd een tweepersoonskamer aanraden. Ook als er geen tweepersoonskamer beschikbaar is en de patiënt vraagt er toch om, dan wordt die in een eenpersoonskamer opgenomen, zónder aanrekening van ereloonsupplementen.”

