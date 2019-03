Alle bewoners van serviceflats Oever behouden na verbouwingen dezelfde huurvoorwaarden philippe truyts

20u38 0 Antwerpen Alle bewoners van de verouderde serviceflats van het Zorgbedrijf aan de Oever hebben waterdichte garanties gekregen. Ze zullen na de verbouwing geen hogere huurprijs moeten betalen voor een gelijkaardige flat. Eén en ander is op voorstel van de Stuurgroep Sint-Andries in een contract verankerd.

Het Zorgbedrijf gaat de 47 huidige serviceflats aan de Oever 11-13 strippen en omvormen tot een vernieuwd complex met nog 37 assistentiewoningen. Die operatie veroorzaakte de voorbije maanden onrust bij de bewoners. De extreemlinkse PVDA sprong op de zaak en klaagde de situatie aan met een ludieke actie.

Nico Volckeryck, voorzitter van de lokale stuurgroep: “Het verhaal deed de ronde dat de bewoners bij een verhuis naar een andere flat een hogere huur zouden moeten betalen. Bovendien zouden ze zelf moeten instaan voor de verhuis. Ik nodigde daarom Marco Laenens (N-VA, ex-OCMW-raadslid, nu lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, red.) uit duidelijkheid te brengen. We kregen snel de garantie dat iedereen zijn huurvoorwaarden behield. Dat is in een contract bevestigd. Met terugwerkende kracht voor de mensen die al zijn verhuisd vóór het contract werd getekend.”