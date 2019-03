Alle Belgische winnaars van de Ronde van Vlaanderen in één expo Jan Aelberts

25 maart 2019

10u31 0 Antwerpen Wie gek is van de koers kan nog tot 12 april portretten bekijken van de Belgische winnaars van de Ronde van Vlaanderen in het districtshuis van Berendrecht.

Als afstudeerproject voor haar studie fotografie ging Anneke Kestelijn de uitdaging aan om alle Belgische winnaars van de Ronde van Vlaanderen voor de lens te krijgen. Het resultaat is een reeks portretten van alle nog levende winnaars. In een aparte lezing op 28 maart om 20 uur vertelt Kestelijn de verhalen achter de portretten. Meer info over de expo vind je hier.