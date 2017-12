Alissa is vroegste Antwerpse kerstbaby 02u39 0 Foto Benoit De Freine Papa Michael met Alissa. Mama Egii was te verzwakt door de bevalling om op de foto te gaan.

Het mooiste kerstcadeau voor papa Michael van Rijk (29) en mama Egii Munckbold (27) kwam in de kerstnacht: 3,6 kilogram zwaar en 50,5 centimeter lang. Alissa had normaal gezien op tweede kerstdag moeten arriveren, maar verkoos er wat sneller te zijn in AZ Monica in Deurne. Om 2.13 uur op de 25ste maakte ze haar entree in de wereld. Ze was daarmee de vroegste kerstbaby van de stad. "We wilden net aan een al laat kerstmaal met de familie beginnen toen de weeën bij mijn vrouw zijn begonnen", vertelt Michael. "Uiteindelijk werd het nog een moeilijke bevalling, met veel bloedverlies." Een verzwakte mama kon niet poseren voor de foto. Extra rust zal nodig zijn.





Voor het Antwerpse koppel is Alissa hun derde kindje. Tim (8) en Elias (17 maanden) gingen haar vooraf. Michael en Egii werkten in de horeca, maar Alissa zorgt voor een koerswijziging. "Ik start met een opleiding procesoperator in de chemie. Ik wil wat meer vrije tijd", besluit Michael.





In het Wilrijkse Sint-Augustinusziekenhuis is op kerstdag de drieduizendste baby van het jaar geboren. (PHT)