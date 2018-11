Alexander D’Hooghe blijft intendant NBA

16 november 2018

Intendant Alexander D’Hooghe zal ook de komende 8 jaar zijn job verder zetten, dat besliste minister van mobiliteit, Ben Weyts. D’Hooghe en zijn team kunnen zo verder bouwen op het werk dat ze sinds eind 2015 verricht hebben. D’Hooghe zal het verdere ontwerpproces begeleiden en de uitvoering van de 18 geselecteerde overkappings- en leefbaarheidsprojecten opvolgen. De opdracht wordt gegund aan D’Hooghe en zijn ORG Squared na een openbare aanbestedingsprocedure die werd opgestart op 26 juli 2018. Eind oktober 2018 besloot de Vlaamse Regering ook om Manu Claeys – de drijvende kracht achter burgerbeweging stRaten-generaal – op te nemen in de Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). “Met de aanstellingen van Alexander D’Hooghe en Manu Claeys in sleutelposities is het Toekomstverbond stevig verankerd. Het is ons menens om het Toekomstverbond uit te voeren”, zegt Weyts.