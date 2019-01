Alex (98) en Maria (94) vieren 75ste huwelijksverjaardag David Acke

07 januari 2019

18u29 0 Antwerpen Op 8 januari 1944 stapten ze arm in arm naar het gemeentehuis van Berchem. Morgen doen Alex Vandenbulcke en Maria Van den Abeele dat 75 jaar na datum nog eens over om hun 75ste huwelijksverjaardag te vieren. Het geheim van zo’n lang huwelijk? “Goed overeenkomen met je schoonmoeder.”

Het zou een quizvraag kunnen zijn in De Slimste Mens Ter Wereld: hoe heet een 75ste huwelijksverjaardag? De kans is groter dat er geantwoord wordt met “pas” dan dat er tien seconden zullen worden uitgedeeld. Het is een zeldzaamheid waar Alex Vandenbulcke (98) en Maria Van den Abeele (94) zich heel bewust van zijn. Wanneer het koppel ons ziet binnenkomen wordt onze fotograaf meteen herkend. “Jij bent hier al eens geweest hé. Toen waren we zeventig jaar getrouwd”, herinnert Alex zich nog. 92 jaar maar zijn geheugen laat hem nog niet in de steek. “Toen lachten we nog dat we elkaar over vijf jaar opnieuw zouden zien. We houden ons woord hé”, grapt Alex.

75 jaar geleden, op 8 januari 1944 stapten de tortelduifjes in het huwelijksbootje. Letterlijk stappen. Het was oorlogstijd en daarom stapten de twee arm in arm naar het toenmalige gemeentehuis van Berchem. “Ik was 23 jaar en Maria was 19. Toen was dat de gewoonte hé om zo jong te trouwen”, zegt Alex. Zoals het hoorde, vroeg Alex de hand van Maria eerst aan haar ouders. Zij stemden meteen in. “Ik kwam heel goed overeen met mijn schoonmoeder. Dat is de truc. Als je goed overeen komt met je schoonmoeder, dan krijg je alles gedaan.” Al gaf die schoonmoeder haar dochter wel een waarschuwing mee, herinnert Maria zich. “Ene is goed Maria, maar geen tweede hé.”

Cinema Palace

Een tweede is er nooit geweest. Maria en Alex waren elkaar eerste geliefden en zijn dat hun hele leven lang geweest. Het was dan ook liefde op het eerste gezicht toen ze elkaar in 1942 leerden kennen in cinema Palace in Berchem. “Ik zat in de zaal en plots tikte er een jongen op mijn schouder. Hij vroeg of hij naast mij mocht zitten. Het zag er een brave jongen uit dus ik liet hem begaan. Hij is nooit meer van mijn zijde geweken”, vertelt Maria met pretoogjes. “Ik deed alles voor haar. Toen zij als boekbinder werkte, ging ik haar elke dag afhalen van het werk. En later zijn we beiden aan de slag gegaan bij ATEA. Ook als het bedrijf naar Herentals verhuisde. Dan namen we samen de bus”, voegt Alex toe.

In 1947 kreeg het koppel hun eerst kindje Lia. Maar toen het één jaar was, overleed het. “Maria wilde meteen een tweede kindje. Ze zag dat leeg kinderbedje staan en dat kon ze niet verdragen. Er zouden nog drie kinderen volgen: François, Rita en Marc. “Onze jongste zoon is in november plots overleden. François was zeventig jaar. Dat is een beetje een domper op de feestvreugde. Maar we denken aan hem en zo is hij er toch een beetje bij”, vertelt Alex, die tranen in zijn ogen krijgt als hij erover vertelt.

Gisteren vierde de familie al samen met de vier kleinzonen. Morgen wordt er in het woonzorgcentrum Armonea gevierd met een heus dessertenbuffet. “We zijn snoepers,” zegt Maria. “Geef mij maar een lekker stuk chocolade”, werpt Alex terug. Ze glunderen, kijken elkaar aan en geven elkaar een vluchtig kusje. “Maria is zo geen kusser”, fluistert Alex ons toe met een glimlach. Bij het afscheid werpen we elkaar hetzelfde toe als vijf jaar geleden. “Tot binnen vijf jaar,” lachen we. “Neen, tot binnen anderhalf jaar. Dan word ik honderd. Alles op zijn tijd hé.”

En voor de quizzers... het antwoord op de vraag hoe een 75ste huwelijksverjaardag heet: ‘albast’.