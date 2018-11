Alerte getuige helpt autodieven vangen Sander Bral

09 november 2018

14u00 0 Antwerpen Een getuige merkte donderdagmiddag op hoe drie mannen aan het inbreken waren in een geparkeerde wagen in Antwerpen. De daders hadden een handtas gestolen en gingen op de vlucht met een grijze wagen met een Frans kenteken.

De getuige gaf aan de noodcentrale mee dat de wagen in de richting van de Mechelsesteenweg was gereden. Er werden verschillende patrouilles aangestuurd om de wagen te onderscheppen. Twee officieren van de politie die op het terrein het overzicht houden over de interventies op het hele Antwerpse grondgebied, kregen de wagen in de gaten en konden het voertuig op de Mechelsesteenweg doen stoppen. De inzittenden hadden andere plannen en gingen te voet op de vlucht. De twee commissarissen waren goed uitgerust en in vorm en konden de drie na een korte spurt vatten. In de wagen werd materiaal gevonden dat gebruikt wordt door professionele auto-inbrekers. Er werden ook spullen gevonden die mogelijk afkomstig zijn van een eerdere diefstal. De drie betrokkenen, vijftigers, werden overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.