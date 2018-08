Albanees verstopt coke in onderbroek 17 augustus 2018

Een 25-jarige Albanees kijkt aan tegen een celstraf van 18 maanden cel. Hij wordt beticht van het dealen van cocaïne.





De politie was op 15 juni getuige van een straatdeal in het centrum van Antwerpen. De koper werd staande gehouden en verklaarde dat hij net cocaïne had gekocht van Dorjan N., een Albanese straatdealer. De verdachte werd verderop aangehouden. Hij had 6,2 gram cocaïne, verdeeld in verschillende pakketjes, in zijn onderbroek verstopt. Dorjan N. was ook in het bezit van 120 euro cash en twee gsm's. Omdat de dealer zijn woonplaats weigerde te zeggen, kon de politie geen huiszoeking houden. Vonnis op 23 augustus. (BJS)