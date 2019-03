Al tien operaties achter de rug, maar dit jaar ontdekte Michiel (12) Bednet: “Ik moet mijn vriendjes niet meer missen als ik in het ziekenhuis lig” Jan Aelberts

15 maart 2019

08u00 0 Antwerpen “Het moeten er bijna tien zijn”, zegt de 12-jarige Michiel Heeren. “Operaties.” Hij zit in een rolstoel en lijdt aan scoliose. Dit jaar ontdekte de jonge Antwerpenaar Bednet. “Ik moet mijn vriendjes niet meer missen als ik in het ziekenhuis lig. Tijdens de speeltijd eten we samen een stukje fruit voor de camera. Dat is iets kleins. Ik vind dat belangrijk.”

Rad van tong, een béétje betweterig zoals je dat van een 12-jarige verwacht. Vrolijk. Michiel mag dan in een rolstoel zitten en bijna tien operaties op zak hebben, van zijn gezicht valt het niet af te lezen. Hij werd geboren met een open rug en lijdt aan scoliose, een verkromming van de rug. Eind deze maand moet hij opnieuw onder het mes. In januari werd er al acht uur aan hem gesleuteld. En toch is er de droom. Studeren, ict misschien, en basketballen.

“Ik ben naar de Antwerp Giants gaan kijken én naar het rolstoelbasket. Eén van mijn monitoren, Jurn, speelde mee. Heel straf. Ik kijk echt op naar hem. Het is spannender dan het gewone basketbal, veel harder. Gevaarlijker ook. Ik weet nog niet zeker of ik dat ooit zal durven, maar het is mijn lievelingssport. Voorlopig mag het niet van de dokters. Ze zijn bang dat ik uit mijn rolstoel val en mijn rug geraakt wordt. Waarom basketbal? Omdat ik niet kan voetballen.”

Soms zijn antwoorden even simpel als het leven zelf. Toch is niet alles zo vanzelfsprekend. “Na een operatie kan ik een paar weken niet naar school”, vertelt Michiel. “Ik moet nog in het ziekenhuis blijven en daarna ook thuis uitrusten. Dit jaar hebben we Bednet ontdekt. Via een computer hou ik contact met mijn vrienden op school. De lessen missen, dat vind ik niet zo erg, maar vier weken zonder vrienden, dat is véél te lang. Ook tijdens de speeltijd zien we elkaar. En dan eten we samen een stukje fruit voor de camera. Zij daar, ik in mijn ziekenhuisbed of thuis. Dat is iets klein, ja. Ik vind dat belangrijk.”

“Onlangs was er een poëzieavond in onze klas. Mijn computer stond aan. Iedereen die langskwam, al die ouders en kinderen, wilde een praatje met me maken. Het was echt superdruk. Ze hadden me beter een éigen lokaal gegeven.”

Eind deze maand wordt Michiel opnieuw geopereerd. “Schrik? Toch een beetje. Ik sta er niet om te springen. Maar ik ben blij met Bednet. En ik word goed begeleid door Lena. Ze helpt me al jaren, we zien elkaar bijna elke dag. De operatie is deze keer in Leuven, dus er zullen niet zoveel vriendjes op bezoek kunnen komen, maar via Bednet zien we elkaar. En iedereen in de klas helpt mee. De één zet de computer op, de ander speelt helpdesk. Ik ben er altijd bij. Ze geraken niet meer van me af.”

Vrijdag 15 maart is het Pyjamadag. Op die dag wil Bednet alle kinderen die niet naar school kunnen in de kijker zetten. Meer info over Pyjamadag vind je hier.