Al meer dan vijftien oproepen voor affakkeling in Antwerpse haven: “situatie is veilig en brandweer is op de hoogte” Sander Bral

10 januari 2019

12u31 0 Antwerpen Na een technisch defect bij olieraffinaderij Esso in de Antwerpse haven is een affakkeling aan de gang die tot kilometers ver te zien is. De brandweer kreeg al vijftien oproepen binnen van ongeruste burgers die denken dat het ergens brandt. “De situatie is volledig veilig, de brandweer volgt mee op.”

Meer dan vijftien oproepen voor een brand dat geen echte brand is, is uitzonderlijk veel volgens de brandweer. “Dat soort affakkelingen in de haven gebeurt dikwijls en aangekondigd”, legt Jasmien O uit, woordvoerder bij Brandweer Zone Antwerpen. “Deze affakkeling was niet voorzien omdat ze het gevolg is van een technisch defect aan een machine. Om te voorkomen dat er zich gasophopingen vormen, is het bedrijf om veiligheidsredenen de gassen op een veilige manier beginnen affakkelen.”

“Daardoor is er een steekvlam ontstaan die kilometers ver te zien is”, gaat O verder. “We kregen oproepen vanuit heel het Antwerpse maar ook uit het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas en zelfs Meise bij Brussel. Het is ook moeilijk om te zien vanwaar de vlam nu precies komt. Oproepers die achter een hoog gebouw staan, denken soms dat het gebouw in brand staat. De situatie is volledig veilig en de brandweer volgt de affakkeling mee op. Ook de noodcentrale die de oproepen beantwoord, is intussen op de hoogte.”

Bij een affakkeling worden vrijgekomen gassen zoals methaan, ethaan en propaan verbrand die vrijkomen in bedrijven waar aardgas gewonnen of aardolie geproduceerd wordt.