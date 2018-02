Al 41 bedrijven willen Slim naar Antwerpen 07 februari 2018

02u59 0 Antwerpen In het Flanders Meeting & Convention Center Antwerp vond gisteren de tweede CEO-bijeenkomst van Slim naar Antwerpen plaats. Het evenement stond volledig in het teken van de maatregelen die werkgevers nemen om het woon-werkverkeer van hun werknemers te verbeteren.

Koen Kennis, schepen voor Mobiliteit en voorzitter van de stuurgroep Slim naar Antwerpen, was de gastheer voor de tweede CEO-bijeenkomst. "Er is nog veel potentieel aan uitgespaarde autoverplaatsingen, uit de analyse van 22 aangesloten bedrijven, blijkt dat 59 procent van de werknemers nog steeds met de wagen gaat".





"Op de CEO-bijeenkomst van mei 2017 zijn de eerste achttien grote werkgevers in de kijker gezet die ingestapt zijn in de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen. Sindsdien zijn er nog eens 23 werkgevers bijgekomen", verduidelijkt Koen Kennis, schepen voor Mobiliteit. "Dat brengt het totaal op 41 Antwerpse werkgevers met meer dan 150 werknemers die met de steun van Slim naar Antwerpen het woon-werkverkeer en de dienstverplaatsingen van hun werknemers optimaliseren. Samen worden zo circa 41.600 werknemers bereikt. Daarnaast kunnen ook bedrijven met minder dan 150 werknemers rekenen op aangepaste ondersteuning van Slim naar Antwerpen. 35 kmo's in Antwerpen maken hier al gebruik van, goed voor nog eens circa 2.000 werknemers."





Tijdens thematische gespreksrondes kwamen verscheidene CEO's aan het woord over de maatregelen die ze nemen om hun bereikbaarheid en die van stad en haven te verbeteren. (DILA)