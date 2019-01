Al 3.000 kandidaat-inspecteurs sinds start aanwervingsprogramma in 2016 Sander Bral

23 januari 2019

16u18 0 Antwerpen De lokale politie van Antwerpen verwelkomt de drieduizendste kandidaat-inspecteur in drie jaar tijd. Met het project ‘Eigen Werving’ startte de politie in 2016 haar rektruteringscampagne. Ongeveer tien percent van alle kandidaten slaagt voor de opleidingsproeven.

De lokale politie van Antwerpen investeert in de eigen werving om haar korps op peil te houden. “Door gericht te rekruteren en door een kwaliteitsvol voortraject aan te bieden willen we zoveel mogelijk mensen overtuigen om aan de slag te gaan als inspecteur bij ons”, klinkt het bij de Antwerpse politie. “Het korps investeert in de opleiding, het loon en het materiaal van de aspiranten, die zich in ruil engageren om voor minstens acht jaar aan de slag te gaan bij ons.”

In drie jaar tijd hebben drieduizend kandidaten zich ingeschreven om via het project Eigen Werving deel te nemen aan de toelatingsproeven voor inspecteur van de politie. De kandidaten zijn gemiddeld 26 jaar oud en één op de vier is vrouw. Van al die kandidaten zijn 308 aspiranten of iets meer dan tien percent begonnen aan hun opleiding. Daarmee ligt het slaagpercentage voor de toelatingsproeven in Antwerpen hoger dan het federale gemiddelde.

63% van de aspiranten heeft een diploma middelbaar onderwijs, 31% een bachelordiploma en 6% een universitaire master. Sinds de start van het project in 2016 zijn al elf klassen uit Antwerpen van start gegaan op de politieschool Campus Vesta in Ranst. 109 voormalige aspiranten zijn inmiddels aan de slag gegaan als inspecteur bij PZ Antwerpen. 159 aspirant-inspecteurs studeerden af en zijn aan de slag als probatiestagiair in het korps. Alle kandidaten hebben de Belgische nationaliteit waarvan bijna één op vijf roots heeft in het buitenland.