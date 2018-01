Al 20 Nederlandse hooligans herkend Beerschot wil gezamenlijke klacht neerleggen na rellen op Lierse JONATHAN BERNAERTS & PATRICK LEFELON

Politie en gerecht hebben een twintigtal Nederlandse hooligans geïdentificeerd die verdacht worden van de rellen tijdens de wedstrijd Lierse - Beerschot Wilrijk. Een groot aantal had in eigen land een stadionverbod. Beerschot Wilrijk is momenteel bezig met het verzamelen van klachten van gewonde supporters. Een van de jongste slachtoffers: een 16-jarige uit Berchem.

Een lelijke hoofdwonde en blauwe plekken over heel zijn lichaam. Het zijn de souvenirs die de 16-jarige Beerschot Wilrijk-fan L.P. uit Berchem overhoudt aan de topper tegen Lierse van afgelopen zaterdag, die door rellen ontsierd werd.





"De match was nog niet begonnen of ik kreeg al vanuit het vak van de Lierse-supporters een rookbom tegen mijn hoofd gegooid", getuigt L.P. "Ik bloedde hevig dus ging ik naar de EHBO-post. Er werd beslist om me met de ambulance naar de spoed te brengen. Daar werd de hoofdwonde met nietjes gehecht. De ingreep duurde niet lang: tegen het begin van de tweede helft was ik al terug in het stadion."





De hoofdwonde van L.P. moest geniet worden.

Klap van matrak

Aangekomen in het Lisp verzeilde L.P. ongelukkigerwijs te midden van de herrieschoppers. "Wellicht was ik nog wat versuft door mijn bezoek aan het ziekenhuis", vertelt de tiener. "Ik wilde geen keet schoppen, ik wilde gewoon verder naar de wedstrijd gaan kijken. Toch kreeg ik van de oproerpolitie rake klappen met een matrak. De wonde die net was gehecht, is meteen terug opengebarsten."





"Vuurpijl op borst"

Een ander slachtoffer is de 40-jarige Beerschot Wilrijk-fan D.V, die licht autistisch is. "Mijn zoon kreeg een vuurpijl op zijn borst", weet zijn moeder. "De pijl ging dwars door zijn kledij en zorgde voor een lelijke tweedegraads brandwonde in zijn hals. Hij is op de spoed verzorgd en heeft inmiddels ook een klacht neergelegd. Mijn zoon is erg boos over hetgeen hem overkomen is."





De politie van Lier voert een onderzoek naar de rellen. Ze doet dat samen met Nederlandse collega's omdat er na de match meteen aanwijzingen waren dat Nederlandse hooligans zich tussen de Lierse-aanhang hadden gemengd.





Magalie Derboven, de woordvoerster van de politie, heeft ondertussen bevestigd dat er inderdaad Nederlanders naar het stadion van Lierse waren gekomen om rel te zoeken. Derboven: "Momenteel zijn er een twintigtal Nederlandse 'risicosupporters' geïdentificeerd. Een groot aantal had in eigen land een stadionverbod gekregen." Van arrestaties heeft Derboven geen weet.





Beerschot Wilrijk zit intussen niet stil. Supportersvertegenwoordiger Patrick Campenaerts is bezig met het verzamelen van alle klachten van de supporters die tijdens de match tegen Lierse verwondingen opliepen. Volgens Campenaerts hebben zich intussen een achttiental slachtoffers gemeld, van wie de helft vrouwen en twee minderjarigen. Bedoeling is dat een advocaat van Beerschot één gezamenlijke klacht zal indienen. Het is niet de eerste keer dat dergelijke gezamenlijk klacht wordt geformuleerd. Campenaerts diende ook al een klacht in na de aanval op de supportersbussen van Beerschot, deze zomer op de Markt in Mortsel. Die raid was het werk van hooligans van Antwerp. Campenaerts: "In die zaak hebben zich een vijftigtal slachtoffers gemeld, waaronder enkele busfirma's. Onze totale schadeclaim is berekend op 185.000 euro. Die claim zullen wij binnenkort op het proces tegen de Antwerp-hooligans uitbrengen."