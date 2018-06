Al 17 nieuwe schoolstraten aangevraagd SOMS WEL UITDAGING VOOR SCHOLEN OM HET VOL TE HOUDEN PHILIPPE TRUYTS

07 juni 2018

02u35 0 Antwerpen Vandaag zijn er acht schoolstraten in de stad, maar dat aantal zal het komende schooljaar wellicht flink stijgen. "We bekijken nu 17 nieuwe aanvragen", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Vanaf september komen er al zeker drie bij. Die zijn al goedgekeurd." Antwerpen startte vier jaar geleden met schoolstraten.

U kent het probleem wel: ouders die hun kinderen naar school brengen of hen komen ophalen, veroorzaken onveilige toestanden vlak bij de schoolpoort. Een schoolstraat lost dat op. Nadarhekken sluiten de straat een halfuurtje vóór het begin van de lessen en aan het eind van de schooldag af. Enkel fietsers en voetgangers mogen nog passeren. "Je merkt dat er nu veel meer contact is aan de poort. Ouders maken vaker dan vroeger een praatje", zegt Freia Nuijten, directeur van stedelijke basisschool Het Baronneke in Deurne.





Daar kreeg twee jaar geleden zowel de Baron Leroystraat als de Frans Messingstraat het statuut van schoolstraat. Moet wel, want er zijn twee schoolpoorten. En net dat is een uitdaging, volgens Nuijten. "Er zijn dus veel ouders en leerkrachten nodig om de nadars te plaatsen en weg te halen. We hebben om slagbomen gevraagd, ook al omdat harde wind de hekken soms omver blaast. Anders weet ik niet of we het kunnen volhouden." De stad laat weten dat een systeem met slagbomen niet te verantwoorden is. "Het zou de kostprijs van een schoolstraat fors verhogen. Je moet bewoners ook een badge geven om te kunnen uitrijden. Het systeem is bovendien gebaseerd op geëngageerde ouders", zegt Barbara De Schepper, woordvoerster van Koen Kennis.





Veiligheid

Hoe dan ook: schoolstraten verhogen niet enkel de verkeersveiligheid, ze hebben ook een gunstig effect op de luchtkwaliteit. Een facet waar Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) met haar campagne 'Paraat voor de schoolstraat' deze week nog de klemtoon op legde. In de stad Antwerpen zijn ze er al vier jaar mee bezig. In 2014 beet de Monnikenhofstraat in het stille Berendrecht (vrije basisschool De Brenne) de spits af. Daarna sprongen vier Deurnese scholen, twee Antwerpse en één Borgerhoutse mee op de kar.





En er is meer op komst. "We moedigen het ook aan", zeggen mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) en onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld). Volgens Kennis zijn er intussen 17 aanvragen bijgekomen. "Heel wat scholen komen in aanmerking. Toch lukt het niet overal. Aan een grote verkeersas kan het niet. Al leveren we ook daar inspanningen. Zo verbreden we de stoep ter hoogte van de poorten en maken we er zones 30 van op de cruciale momenten van de schooldag. Soms weigeren we ook een schoolstraat omdat die op de route van ziekenvervoer ligt."