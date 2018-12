Al 10.523 Antwerpenaars klussen bij met flexijob Antwerpen goed voor kwart van alle flexijobbers Dieter Lizen

20 december 2018



Het aantal flexi-jobbers zit in de lift, zeker sinds de uitbreiding naar winkels en gepensioneerden op 1 januari 2018. Het hoge aantal horecazaken en winkels in Antwerpen zorgt ervoor dat van de 42.188 Belgische flexijobbers er nu ongeveer 10.523 uit Antwerpen komen. Ook de vergrijzingsgolf, de levensduurte en het gebruiksgemak van de flexi-apps doen de populariteit van het bijklussen groeien.



De regering-Michel voerde het statuut van flexi-jobs eind 2015 in. Zo wilde ze zwartwerk in horecazaken indijken en hen de mogelijkheid bieden om snel extra personeel in te zetten op drukke momenten. Voor wie bijklust in een flexi-job is bruto gelijk aan netto, je betaalt op de inkomsten immers geen belastingen of sociale bijdragen. De werkgever betaalt wel een verlaagd tarief van 25 procent werkgeversbijdragen boven op het loon van een flexi-jobber.Enkel wie niet langer dan drie kwartalen geleden minstens vier vijfde werkte bij een andere werkgever mag een flexi-job aannemen.

De flexi-jobs werden dankzij het succes in de horeca op 1 januari 2018 uitgebreid naar bakkers, winkels, slagers en ook gepensioneerden. Die uitbreiding blijkt nu een succes. In 2016 waren er nog maar 2628 flexi-jobbers in België, waarvan 648 in Antwerpen. Nu zijn er in het hele land 42.188 flexi-jobbers, waarvan een kwart in Antwerpen. Van de 10 523 Antwerpse flexijobbers zitten er 1685 in de kleinhandel en 8 838 in de horeca.

“De nood aan flexijobbers is met 70% van de aanvragen nog altijd het grootst in de horeca. Maar we zien nu toch ook bijna 30% aanvragen vanuit de retailsector”, zegt Eline David, country manager bij Nowjobs, een van de grootste aanbieders van flexijobs. “Bij schoonmaakbedrijven, nu nog maar goed voor 1% verwachten we het komende jaar een heel sterke groei”.

Sinds begin dit jaar mogen ook gepensioneerden onbeperkt bijklussen als flexi-jobber. Eddy Praet (66), voormalig magazijnier is één van hen. Hij smeert de broodjes in de keuken van het eetcafé The Club op de Noorderlaan, een favoriete stop bij truckers en havenarbeiders. “Ik ben alleenstaand en thuis loop ik toch maar de muren op”, zegt Eddy. “Ik heb 35 jaar gewerkt en geen 14 dagen zonder job gezeten, ik ben graag bezig, ook na mijn pensioen”.

Bij The Club staat ook sluiswachter en flexijobber Melissa De Wilde (34) achter de bar. “Via de app van Nowjobs zie je welke werkgevers een job aanbieden en je kan je onmiddellijk daarvoor opgeven”, zegt Melissa. “Als het een ‘match’ wordt, kan je soms enkele uren later al meteen beginnen. Je kan ook zelf kiezen welke dagen je bijklust. De centen staan daags nadien al op je rekening. Een gemakkelijk systeem”.

De kritiek dat flexijobs de plek innemen van volwaardige contracten, vinden ze bij Nowjobs onterecht. “Met een banengroei in het voorbije jaar van 11% voor Vlaanderen is er opnieuw een war for talent uitgebroken. Zeker in sectoren als de horeca en retail zijn veel jobs die moeilijk ingevuld geraken en daar bieden flexijobs een antwoord op. Ook in periodes zoals nu waarin jobstudenten moeten studeren voor de examens komen veel ondernemers handen tekort. Veel gepensioneerden zijn nog fit en willen graag iets bijverdienen. Gescheiden mensen kunnen soms ook een extraatje gebruiken. Zeker voor zij die met co-ouderschap die de kinderen één week wel en één week niet hebben, is dit ook een goede manier om iets bij te verdienen”.