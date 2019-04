AIRbezen binnenkort in heel Europa Annelin Marien

11 april 2019

16u29 0 Antwerpen Het succesvolle AIRbezenproject van de Universiteit Antwerpen uit 2014 gaat dit jaar nu ook internationaal. In zes verschillende landen zullen burgers opnieuw aardbeienplantjes verzorgen, om de luchtverontreiniging in kaart te brengen. Zo kan er worden nagegaan hoe steden zich tot elkaar verhouden wat betreft luchtvervuiling, en ook bestuiving zal onderzocht worden.

AIRbezen werd in 2014 voor het eerst uitgevoerd in Antwerpen, prof. Roeland Samson van de Universiteit Antwerpen kwam met het idee om burgers te betrekken in het onderzoek. Met behulp van aardbeienplantjes werd de verkeersgerelateerde luchtverontreiniging in kaart gebracht, en meer dan duizend Antwerpenaars namen deel aan de eerste campagne. Een groot succes dus, en de luchtkwaliteit kwam ook hoog op de politieke agenda te staan. AIRbezen kreeg al snel navolging, en het grootste AIRbezenproject tot dusver werd in 2017 georganiseerd in de provincie Oost-Vlaanderen, met meer dan 10 000 deelnemers.

Zes verschillende landen

Dit jaar gaan de aardbeiplantjes dus ook de rest van Europa veroveren. Onder leiding van de Universiteit Antwerpen gaan burgers in zes verschillende landen (België, Estland, Frankrijk, Polen, Portugal en Zwitserland) de luchtverontreiniging en de link tussen vervuilde lucht en het aanwezige groen in een stad in kaart brengen. “Zo kunnen we onderzoeken hoe andere steden zich verhouden tot Antwerpen”, legt prof. Roeland Samson uit. “Elke stad heeft zijn eigen gewoontes, klimaat, en is anders gebouwd. Door het AIRbezenproject simultaan in verschillende steden te organiseren, kunnen we die steden vergelijken.” De deelnemende steden, waaronder Antwerpen, werden vooraf geselecteerd op basis van hun ligging en het klimaat.

Rolklaver

Aan het project nemen dit jaar maar een 50-tal gezinnen per stad mee, maar er wordt wel een nieuwe factor onderzocht. “Opnieuw gaan we de verkeersgebonden luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving opvolgen aan de hand van aardbeiplantjes, maar er is ook een nieuw aspect: we zullen tevens het bestuivingssucces van planten in de stedelijke omgeving onderzoeken, en daarvoor gebruiken we een ander plantje, de gewone rolklaver.” Elke deelnemende burger krijgt dus naast een aardbeiplant ook een gewone rolklaver, die in de lente en de zomer van 2019 moeten worden verzorgd.

De deelnemers moeten zorgvuldig de aantallen, de grootte en de vorm van de aardbeien opvolgen en de peulen van de gewone rolklaverplanten verzamelen en doorgeven aan de UAntwerpen voor analyse. “De resultaten worden in november 2019 verwacht”, aldus prof. Samson, “en die zijn voor ons ook afwachten. In Antwerpen hebben we wel al een idee van de impact van vervuiling, maar ik ben benieuwd hoe die zich gaat verhouden tot steden zoals Parijs of Lissabon.”