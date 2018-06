Agressieve winkeldief gepakt 23 juni 2018

Een winkeldief werd donderdagnamiddag staande gehouden in een kledingzaak op de Meir. De man had enkele kledingstukken meegenomen zonder te betalen en werd tegengehouden door de bewaking. Bij aankomst van de politie lag de man te slapen in een lokaal in de winkel. De politie arresteerde de verdachte, die hierop aanstalte maakte om zijn blaas te ledigen in een vuilbak. Toen de inspecteurs dit verhinderden, werd de man agressief. De politie moest de man handboeien en brachten hem over naar de Noorderlaan. De man kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten. (BSB)