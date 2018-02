Agressieve fietser moet in therapie 22 februari 2018

02u34 0

Een fietser van 25, die een chauffeur tegen de grond sloeg, is veroordeeld tot één jaar cel met uitstel én moet verplicht in agressietherapie. Het slachtoffer krijgt 3.792 euro schadevergoeding .





Fietser Mitch L. was gehaast want hij wilde zo snel mogelijk bij zijn zoontje zijn. Dus fietste hij op 10 mei 2016 met flinke snelheid door het rode licht. Eerst op het kruispunt Jan Van Rijswijklaan en Markgravelei, en enkele honderden meters verderop opnieuw aan het kruispunt met de Lange Lozanastraat. Een chauffeur moest tot twee keer toe in de remmen om de fietser niet aan te rijden.





Even verderop sprak de chauffeur de fietser aan. Hij draaide zijn raampje open en vroeg hem het rode licht te respecteren. Mitch L. reageerde door een fluim in het gezicht van de chauffeur te spuwen. De chauffeur stapte uit, gaf Mitch L. een pets in zijn gezicht. Die reageerde en bokste de chauffeur verschillende keren in zijn gezicht. De man liep onder meer een jukbeenbreuk op. (BJS)