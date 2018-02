Agressie tegen onderwijspersoneel daalt 20 februari 2018

Het aantal arbeidsongevallen van onderwijspersoneel als gevolg van agressie is in 2017 gedaald tegenover 2016. In 2017 werden 59 gevallen geregistreerd tegenover 81 in 2016. In de provincie Antwerpen gaat het om zestien gevallen in 2017. Veertien arbeidsongevallen waren te wijten aan agressie van een leerling tegen het personeel. In het geval van de twee andere ging om buitenstaanders.





In 2016 lag dat aantal in de provincie Antwerpen nog op 22 gevallen. Dat blijkt uit cijfers van Agodi, het agentschap voor Onderwijsdiensten. Het is meteen het laagste cijfer sinds 2010. De positieve evolutie zou te danken zijn aan de inzet van psychosociale begeleiding van schoolteams en vertrouwenspersonen in de leraarskamer. (ADA)