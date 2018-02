Agente "hoer" noemen kost 10 maanden cel 21 februari 2018

Ismail O. (27) uit Antwerpen is veroordeeld tot tien maanden cel en 800 euro boete omdat hij zich tot tweemaal toe misdragen heeft tegenover de politie. Hij had een agente uitgescholden voor "hoer" en een andere agent met de dood bedreigd.





Het eerste incident gebeurde op 30 augustus 2015. De politie had via het cameratoezicht gezien hoe een man wagens beschadigde op de Turnhoutsebaan in Borgerhout en stuurde een ploeg ter plaatse. Ismail O. maakte seksistische opmerkingen naar de vrouwelijke agent en schold haar uit voor "hoer". Toen zij en haar collega hem wilden boeien, kreeg ze een elleboogstoot. De beklaagde spuwde ook naar de agenten.





Eenmaal nuchter kon Ismail O. zich niet meer herinneren dat hij auto's beschadigd had. De man werd een dag later vrijgelaten en kreeg een schriftelijke waarschuwing van het parket.





Op 3 juni 2017 ging hij opnieuw over de schreef. Hij moest zijn identiteitskaart overhandigen na een opstootje op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Toen hij zijn identiteitskaart niet snel genoeg terugkreeg, riep hij naar een inspecteur dat hij hem "kapot ging maken", en maakte met zijn vinger een snijbeweging over zijn keel.





Ismail O. moet twee inspecteurs ieder 275 euro betalen. (BJS)