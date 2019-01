Agent wordt door arrestant in gezicht getrapt: “Droom om BBT’er te worden aan flarden” BJS

15 januari 2019

15u40 0

Antwerpenaar Johnny E. riskeert drie jaar cel wegens weerspannigheid tegenover een politieman. Hij trapte het slachtoffer vanuit de combi recht in het gezicht. “Onze cliënt wilde bij het bijzonder bijstandsteam (BBT) van de politie. Die droom heeft hij moeten opbergen.”

Een politiepatrouille werd op 2 april 2017 naar Antwerpen-Noord gestuurd, waar de beklaagde op straat stond te roepen en te tieren omdat hij naar eigen zeggen door een hoertje bestolen was. De agenten maande Johnny E. aan tot kalmte.

Dat mocht niet baten en dus werd beslist om E. op te pakken. In de combi werd de beklaagde zeer agressief en begon in het rond te trappen. Toen agent J. de deur van de combi opende werd hij getrakteerd op een stevige trap in het aangezicht en op de borst. Beklaagde Johnny E. beet de man ook nog eens in de hand.

Het slachtoffer kwam gisteren in de rechtbank een forse schadevergoeding eisen. “Tot op heden heeft onze cliënt last van hevige pijnen als gevolg van de trap”, zei de advocate van de agent. “Het is zelfs zo erg, dat hij zijn eigen baby’tje niet meer zelf kan oppakken. Ook op professioneel vlak heeft onze cliënt het lastig. Hij wilde bij het bijzonder bijstandsteam van de politie, maar is fysiek niet meer in staat om door de proeven te geraken. Zijn droom heeft hij moeten opbergen.”

De procureur vroeg gisteren, bovenop de strafeis van drie jaar cel voor weerspannigheid, ook nog eens zes maanden cel wegens bedreigingen. E. had zijn vorige werkgever – een friturist uit Mortsel – in het najaar van 2017 met de dood bedreigd.

Vonnis op 19 februari.