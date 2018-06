Agent vecht zware veroordeling aan 28 juni 2018

02u49 0 Antwerpen De zaak rond Nik Gils (39) uit Turnhout, die zeven jaar geleden in het Schipperskwartier zwaar politiegeweld onderging, is niet van de baan. De Antwerpse politieman Filip V. (48), die twee weken geleden in beroep 4 jaar cel (2 jaar effectief) kreeg, legt zich niet neer bij zijn veroordeling en trekt naar het Hof van Cassatie.

De feiten dateren van 1 april 2011, toen Filip V. nog bij de lokale politie werkte. Het slachtoffer liep die dag onder invloed van drugs door het Schipperskwartier. Filip V. werkte Gils tegen de grond en paste een wurgtechniek toe. De dertiger moest gereanimeerd worden en lag een maand in coma. Hij werd met een zwaar hersenletsel wakker en is voor de rest van zijn leven hulpbehoevend.





Wettigheid

Jan De Man, Filip V.'s advocaat, bevestigt dat er inmiddels cassatieberoep is ingesteld tegen de veroordeling. Het Hof van Cassatie oordeelt niet over de feiten, maar over de wettigheid van rechterlijke beslissingen. Als blijkt dat er fouten in het arrest zijn geslopen, kan de uitspraak vernietigd worden en moet de hele zaak opnieuw gevoerd worden. Op welke punten het arrest de wet zou schenden of een rechtsregel zou miskennen, kon de verdediging van Filip V. niet kwijt.





Schadevergoeding

Een procedure voor het Hof van Cassatie duurt doorgaans een negental maanden. Als op het einde van de rit wordt beslist dat de veroordeling van Filip V. standhoudt, dreigt de politieman alles te verliezen. De agent, die voor de federale politie werkt - en na de uitspraak van het hof onmiddellijk werd geschorst - zal dan vrijwel zeker ontslagen worden. Hij zal ook moeten opdraaien voor de schadevergoeding van 377.000 euro plus intresten. De verzekering van de politie zal niet tussenbeide komen. Naar de gevangenis moet Filip V. niet: effectieve straffen onder de drie jaar worden in ons land uitgezeten met een enkelband.





De raadsman van de familie Gils was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. (BJS)