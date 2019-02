Agent kreeg fles cava van kopstuk maffiafamilie Y. “Fles was bedankje omdat hij vader van kopstuk had gereanimeerd.” Patrick Lefelon

21 februari 2019

12u37 0 Antwerpen Opnieuw zijn vijf verdachten aangehouden in het onderzoek naar de Assyrisch-Turkse maffiafamilie Y. Eén van hen is gepensioneerd agent I.V. Zijn familie begrijpt het niet. "Mijn man heeft de vader van kopstuk Bayram Y. eens gereanimeerd. Daar kreeg hij een orchidee en een fles cava voor", zegt zijn echtgenote.

Van de acht verdachten die dinsdag waren gearresteerd, moeten er vijf in de cel blijven. In totaal zijn nu al 24 verdachten opgepakt in het onderzoek naar de familie Y. Vier ervan zijn niet aangehouden. Een vijfde, politieman M.K., werd wel aangehouden maar mocht door een procedurefout de gevangenis verlaten.

Politieman I.G. die dinsdag werd opgepakt, werkte net als zijn eerder opgepakte collega M.K. in het kantoor van de Handelsstraat. "Mijn man was al verbaasd dat M.K. werd opgepakt. Dat vindt hij een correcte politieman", zegt de echtgenote van I.G. "Dinsdagmorgen vielen die speurders dan bij ons binnen. Net een dag na mijn verjaardag. Een gsm en een computer zijn meegenomen en een spaarpotje met klein geld."

Advocate Lesley Vermeulen die politieman I.G. verdedigt, wil voorlopig geen commentaar kwijt. “Het dossier is omvangrijk. Ik ben het nog aan het bestuderen. In elk geval zal ik morgen/vrijdag voor de raadkamer pleiten.”

Reanimatie

Volgens zijn echtgenote heeft I.G. drie jaar geleden tijdens zijn dienst een reanimatie uitgevoerd op de vader van Bayram Y. Hij wordt beschouwd als het kopstuk van de maffiafamilie Y. die een fortuin zou verdiend hebben aan cocaïne-invoer. "Mijn man heeft van de familie als bedankje een serveerschaal met een fles cava en een pot orchideeën gekregen. Dat is alles wat hij ooit voor hen heeft gedaan, zegt hij."

Agent I.G. ging op 1 juli 2017 met pensioen. Het onderzoek tegen de maffiafamilie Y. werd opgestart in oktober 2017. Het beroepsgeheim van een politieman blijft echter ook na zijn pensionering gelden. (PLA)