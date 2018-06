Agent in cassatie: familie slachtoffer "zwaar teleurgesteld" 30 juni 2018

De familie van Nik Gils (39) uit Turnhout, die in het Schipperskwartier zwaar politiegeweld onderging, is "zwaar teleurgesteld" dat de rechtszaak niet van de baan is. Politieman Filip V. (48), die twee weken geleden in beroep 4 jaar cel (2 jaar effectief) kreeg, tekende cassatieberoep aan. Advocaat Eric Boon: "Na 7 lange jaren hadden ze dit hoofdstuk eindelijk willen afsluiten. Blijkbaar wordt hen dat niet gegund. Toch hebben ze er het volste vertrouwen in dat het arrest niet verbroken zal worden: het is zorgvuldig gemotiveerd." De feiten dateren van 1 april 2011. Gils liep die dag rond onder invloed van drugs. Filip V. werkte hem tegen de grond en paste een wurgtechniek toe. De dertiger lag een maand in coma. Hij werd met een zwaar hersenletsel wakker en is voor de rest van zijn leven hulpbehoevend. (BJS)