Afvalophalers storen zich aan te zware zakken 07 maart 2018

02u38 0 Antwerpen '7,5 kg in de zak, tillen we met gemak': het is de slagzin van de nieuwe campagne die Antwerpenaars aanspoort om hun afval correct aan te bieden en hun restafvalzakken niet zwaarder te maken dan het maximaal toegelaten gewicht.

"Het meest frustrerende aan onze job? Die loodzware vuilniszakken natuurlijk", zegt afvalophaler Patrick Van Leent (52) kordaat. "Sommige bewoners proppen hun vuilniszak zo vol, dat die dubbel zoveel weegt dan toegelaten. Ik doe mijn job graag, weet u. Zo graag, dat ik het tot aan mijn pensioen wil volhouden. Maar mijn rug moet ook meekunnen."





Patrick is een van drie Antwerpse afvalophalers die vanaf nu dagelijks in het straatbeeld te zien is. Op 30 huisvuilwagens komt hun uitvergrote foto, samen met de slogan '7,5 kg in de zak, tillen we met gemak'. Met de sensibiliseringscampagne wil de stad burgers bewust maken van het maximumgewicht.





6 ton per man

In de stad Antwerpen halen 350 afvalophalers dagelijks duizenden zakken op in de stad. Voor restafval komt dat neer op gemiddeld 13 ton per ronde.





"Tijdens een ophaalronde tillen ze ruim 6 ton per persoon. Dat maakt hun werk letterlijk zwaar en heeft een impact op hun gezondheid", zegt schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Caroline Bastiaens. (BJS)