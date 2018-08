Afvalkalender lezen blijkt moeilijk 16 augustus 2018

02u30 0

Op de centrale winkelas Meir struikelde je op Moederdag over het afval. Ook in de Gemeentestraat was een tocht over het voetpad een kalvarietocht door het afval dat metershoog lag opgestapeld. Normaal is er afvalophaling in de nacht van dinsdag op woensdag. Door de feestdag verschuift die een dag. Heel wat mensen wisten dit blijkbaar niet. Op de Meir zette het personeel het afval dinsdag buiten omdat woensdag de winkels gesloten waren. Bijgevolg stond het afval een nacht en dag op straat. Alle overtreders riskeren een gas-boete voor het foutief aanbieden van afval. (DILA)