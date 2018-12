Afscheidnemend schepen Caroline Bastiaens (CD&V): “Ik moet op zoek naar een job” philippe truyts

28 december 2018

17u03 0 Antwerpen CD&V is er vanaf januari niet meer bij in het Antwerps stadsbestuur. Voor Marc Van Peel (69) is dat geen ramp: hij gaat met pensioen. Voor de andere schepen, Caroline Bastiaens (42), ligt dat anders. “Ik moet op zoek naar een job. In de privé of de social profit? We zien wel.”

Caroline Bastiaens werkte twintig jaar lang voor CD&V. Ze belandde op diverse kabinetten. Tot ze in november 2016 Philip Heylen – die overstapte naar de privésector – opvolgde als schepen van Cultuur, Economie, Stads- en Buurtonderhoud, Patrimonium. Op dat moment zetelde ze al vier jaar in het Vlaams parlement. Daaruit nam ze ontslag in juli 2017, vanwege het cumulverbod bij CD&V.

“Het was een plezier om de stad mee te besturen”, vertelt Bastiaens. Op flink wat terreinen heb ik toch het verschil kunnen maken. Ik denk dan aan de herbestemming van De Peperbus (de parochiekerk Sint-Jan, red.) tot kantoor van Unizo, de invoering van herbruikbare bekers op festivals, de asverstrooiing op de Schelde en de eerste groenmuur rond de Permekebibliotheek. Twee jaar is kort om in de politiek zaken te realiseren. Ik heb geleerd dat je dat alleen kan door compromissen te sluiten.”

Op 7 januari start voor Bastiaens een nieuwe termijn van zes jaar in de gemeenteraad, nu van op de oppositiebanken. “Op mijn rol bij de verkiezingen in mei heb ik nog geen zicht. Ik sluit niets uit.”